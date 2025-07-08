欧亚经济委员会贸易部长：阿联酋已成联盟核心贸易中心

阿通社阿布扎比2025年7月8日电 欧亚经济委员会贸易部长安德烈·斯列普涅夫8日表示，阿联酋与欧亚经济联盟签署的全面经济伙伴关系协定是双方经济合作的重要战略里程碑，将有助于推动贸易多元化和促进双向投资。

斯列普纽科夫在接受阿联酋通讯社采访时表示，阿联酋是欧亚经济联盟最重要的贸易伙伴之一，在联盟对外贸易总额中占比达到2%，跻身全球十大贸易伙伴之列。

他指出，过去两年中联盟对阿联酋出口增长超过四倍，而阿联酋对联盟市场的出口增长超过50%，这种快速增长体现了双方经济关系的稳固性。凭借这一发展势头，阿联酋已成为联盟所有成员国的核心贸易中心。

据介绍，全面经济伙伴关系协定同意对超过85%的商品降低关税，使联盟产品在阿联酋市场的关税保护率从5%降至0.6%，阿联酋产品在联盟市场的关税保护率从5.9%降至1.5%。

斯列普纽科夫表示，这项协定为阿联酋企业在拥有超过1.8亿人口的联盟市场扩大业务提供了具体机会。阿联酋凭借优越的地理位置、先进的基础设施以及有吸引力的经济投资政策，是欧亚经济联盟的重要战略伙伴，同时也是联盟国家进入中东和北非市场的重要贸易门户。

据了解，协定重点关注农业和工业等高优先级领域。联盟国家在超过82%的农产品类别和87%的工业商品类别中受益，而阿联酋在87%的工业商品类别和超过79%的农产品类别中获得优惠。

斯列普纽科夫表示，合作领域正在扩大，涵盖制造业、林业、渔业、交通物流、信息技术、电子商务、研发等部门。双方还在就服务贸易和投资进行双边谈判。

他表示，阿联酋与联盟国家贸易额自2020年以来增长了三倍，年增长率超过50%。他预计，在协定条款全面生效后的未来几年内，双方贸易额将翻番。