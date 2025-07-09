阿联酋17岁女孩成功登顶欧洲最高峰

阿通社俄罗斯厄尔布鲁士2025年7月9日电 一名年仅17岁的阿联酋女孩——法蒂玛·阿瓦迪近日成功登顶欧洲最高峰厄尔布鲁士山（海拔5642米），成为登顶该峰的最年轻阿联酋女性。

本次挑战是其攀登“世界七大高峰”目标旅程的一部分。她于去年成功登顶非洲最高峰乞力马扎罗山。

此次行动获得阿联酋金融机构“达尔融资公司”的支持。尽管面临严峻气候与复杂地形，法蒂玛仍坚定前行，在山顶高举国旗，以此向阿联酋及阿拉伯世界的青年，尤其是女孩，传递希望与力量。

法蒂玛将此次成就献给阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和妇女总联盟主席、母婴最高委员会主席兼家庭发展基金会最高主席谢哈·法蒂玛·宾特·穆巴拉克殿下，以表达对国家领导层在青年赋能与女性发展方面持续支持的感激。

她表示，正是国家的信任与鼓励，才使她有勇气踏上高峰，展现“阿联酋人不信不可能”的精神。

作为青年榜样，法蒂玛致力于将探险精神与社会责任融合。她计划未来发起环保及人道主义项目，服务弱势群体，推动可持续发展。

“人生短暂，梦想不应被年龄限制。年轻一代应敢于挑战、探索世界、也探索内心。”她说，“这一旅程不仅是攀登山峰，更是展现阿联酋和阿拉伯女性参与领导、冒险和改变的能力与信念。”

法蒂玛还向家人致谢：“母亲是我前行的锚和力量，已故父亲教会我一步步迈向高处，直至触碰云端。”