湖南郴州探获4.9亿吨锂矿石

阿通社长沙2025年7月9日电 据新华社报道，湖南省自然资源厅通过创新的地质找矿理论，经过长期的勘探工作，成功发现了位于湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区的超大型蚀变花岗岩型锂矿床。该矿区目前已探明锂矿石储量达到4.9亿吨，氧化锂资源量为131万吨。同时，矿产资源中还伴生有铷、钨、锡等多种战略性矿产，所有资源均为新增资源。

据勘探单位湖南省地质院下属的湖南省矿产资源调查所总工程师杨齐智介绍，锂是实现能源转型的关键金属之一，是国家战略关键资源。作为“有色金属之乡”，湖南积极响应国家锂资源保障战略，湖南省矿产资源调查所连同湖南大中赫锂矿有限责任公司，自2022年起在鸡脚山矿区全面开展锂矿靶区优选工作。项目组克服山高路陡、严寒酷暑等困难，累计完成钻探9万多米。

鸡脚山矿区地处南岭低山地带、香花岭矿田海拔最高区域，地形切割强烈，相对高差大，传统运输方式受限。项目负责人陈志强表示，项目组创新了绿色勘查技术方法，克服了当地地形复杂、钻探施工条件难等关键技术问题，创新使用了大型无人机吊装钻探设备技术，极大提高了施工效率。

湖南省矿产资源调查所二级教授许以明介绍，鸡脚山矿区的重要发现是在落实国家新一轮找矿突破战略行动任务背景下进行的。亿吨级锂矿石的探获为湖南省郴州市构建千亿新能源基地奠定坚实资源基础，其勘查思路、方法及管理模式对湖南省锂资源勘查具有示范借鉴作用，能有力推动国家锂资源保障战略实施。