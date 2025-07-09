阿联酋总统与亚美尼亚总理讨论双边关系

阿通社阿布扎比2025年7月9日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下9日在阿布扎比海滩宫会见到访的亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬，欢迎其对阿联酋进行工作访问。

谢赫穆罕默德殿下对帕希尼扬及其代表团表示热烈欢迎，并祝愿亚美尼亚及其人民持续繁荣发展。双方就两国双边合作关系及其在经济、投资和发展等多个领域的深化进行了探讨，以服务共同利益，推动两国人民实现更大福祉。

会谈中，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。谢赫穆罕默德殿下表示，阿联酋支持一切有助于巩固高加索地区稳定、安全与发展的努力，强调阿联酋始终秉持通过对话与外交手段促进地区及全球和平与安全的原则立场。

谢赫穆罕默德殿下指出，阿联酋愿继续与亚美尼亚深化合作，推动两国实现更大进步与可持续发展，满足两国人民的共同期盼。

帕希尼扬总理对谢赫穆罕默德殿下为推动两国关系发展所作的持续努力表示感谢，并表示愿在各领域进一步加强双方合作，实现共同利益。

会见中，阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、国家安全最高委员会秘书长阿里·沙姆西阁下、国务部长艾哈迈德·萨耶赫阁下、总统战略事务办公室主席兼阿布扎比办公室主席艾哈迈德·穆巴拉克·马兹鲁伊博士阁下、外交部政治事务助理部长拉娜·扎基·努赛贝阁下、阿联酋驻亚美尼亚大使纳莉曼·穆拉博士阁下，以及多位高级官员参加了会见。亚美尼亚总理一行多名部长及高级代表也出席会谈。

帕希尼扬总理当天抵达阿布扎比时，受到了阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及多位高级官员的迎接。



