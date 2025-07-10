中国自然资源部：上半年全国新发现矿产地38处

阿通社北京2025年7月10日电 据人民日报报道，自然资源部新一轮找矿突破战略行动办公室近日通报，2025年上半年，全国新发现矿产地38处，同比增长31%，其中大中型矿产地25处，重要矿种找矿取得多项重大突破。

在黑龙江省发现全省首个特大型铀矿；河北省兴隆县新增铷资源量337万吨，达到特大型规模，进一步巩固我国铷矿优势地位；河北省隆化县新增钴资源量2.7万吨，达到大型规模；贵州省松桃县新增锰资源量2285万吨，达到大型规模；新疆维吾尔自治区特克斯县新增金资源量81吨，累计查明金资源量近百吨，达到超大型规模。目前，绝大多数矿种已提前完成“十四五”找矿目标任务。

经初步统计，2025年上半年，全国非油气矿产勘查投入资金69.93亿元，同比增长23.9%，保持快速增长势头。其中，社会资金投入33.59亿元，同比增长28.2%，占比48.0%，反映出企业在矿产勘查方面的积极性持续增强；中央和地方财政资金投入36.34亿元，同比增长20.1%。

从矿种看，锡矿、铝土矿、钨矿、铜矿、磷矿等勘查投入同比增长超过50%；煤炭、铅锌矿、钼矿、金矿、石墨等矿种的勘查投入也有不同程度提升。此外，自然资源部门加大探矿权供给，2024年战略性矿产探矿权投放581个，创十年来新高；2025年上半年投放318个。

自然资源部地质勘查管理司副司长牛力表示，自然资源部积极对接相关部门，争取中央财政、超长期国债、国家科技重大专项及重点研发计划等多渠道资金支持找矿行动。下一步，将充分发挥中央、地方、企业协同联动作用，科学谋划“十五五”工作部署，强化基础地质工作，突出紧缺战略性矿产勘查，加大政策供给和科技攻关力度，持续加大财政和社会资金投入，深入推进新一轮找矿突破战略行动，进一步提升国家能源资源安全保障能力。