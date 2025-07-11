穆罕默德·本·拉希德会见国家知名人士、商界领袖、投资者及官员

阿通社迪拜2025年7月10日电 阿联酋副总统、总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下10日在迪拜主持召开的接待会上，会见了国家知名人士、商界领袖、投资者、部长、政府及半政府机构高层，以及多家私营企业高管。

谢赫穆罕默德在会见中表示，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下领导下，阿联酋坚定推进以人为本、注重稳定、开放包容、拥抱创新的独特发展模式。

他指出，政府机构与私营部门应通力合作，持续推动国家发展进程，把握全球变革趋势，进一步巩固阿联酋在各领域的领先地位。

谢赫穆罕默德在迪拜文化艺术局主席谢哈拉蒂法·本特·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下和迪拜媒体机构主席谢赫哈谢尔·本·马克图姆·本·朱玛·阿勒马克图姆殿下等人陪同下表示，迪拜正稳步实施清晰的发展愿景，以务实和公私伙伴合作为基础，致力于打造全球领先的经济与社会中心。

他说，过去几十年，迪拜凭借创新、开放和高竞争力，建立了独特的发展模式，成为全球投资和商业首选地，并吸引了来自世界各地的人才。这些成就源于政府与私营部门的协同合作。未来阶段需加快发展步伐，提升生活质量，在经济和政府服务方面实现突破，推动更加灵活、多元的经济模式，以实现迪拜经济议程“D33”的核心目标。

谢赫穆罕默德强调，迪拜未来的发展将依托具有竞争力和可持续性的经济，强化对先进技术和智能基础设施的投资，打造灵活的法律环境，适应全球经济变革，满足投资者和创业者的期待。

他指出，迪拜将继续优化经济与数字环境，拓展投资空间，推进重点项目，吸引全球人才和企业。卓越与领先不是偶然所得，而是长期努力与坚定信念的结果。

在与会人员交流中，谢赫穆罕默德讨论了阿联酋可持续发展成果，强调营造有利私营部门发展的环境对于加快国家发展步伐的重要性。

与会人士表示高度赞赏谢赫穆罕默德坚持与社会各界直接沟通的领导风格，认为这体现了其推动社会各阶层积极参与国家建设的愿景，营造了有利于创新与可持续增长的氛围。

会议期间，阿联酋社区赋权部长沙玛·本特·苏海勒·马兹鲁伊作题为“社区年”的专题讲座。她介绍了由 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下倡议启动的“社区年”相关举措与战略，强调该年度旨在增强社会凝聚力，推动各群体参与国家发展，成为全国范围内的重要联合行动。

她指出，迪拜王储兼国防部长、执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下在落实“社区年”理念方面树立了榜样，提出多个实际项目，如“Hewi迪拜”“社区发展基金”“智能建筑政策”等。

她还介绍，社区部与“纳菲斯”计划及人力资源和酋长国化部合作，为超过3800名接受社会支持者提供了就业机会，显著改善了其生活水平。

关于公共利益组织发展，她表示，阿联酋已建立完善的立法及融资体系，当前全国共有842家公共服务机构，服务人员及会员超过16万人。

她还提到，全国现有70座非穆斯林宗教场所，展现了阿联酋社会的包容与团结。

此外，社区部推出一系列面向青年、老年人及残障人士的国家项目，推动社会各阶层深度融合，并联合地方政府与私营部门开展多个可持续发展与民生福祉项目。

她强调，“社区年”是国家以人为本发展战略的体现，旨在加强社会理解、家庭纽带、国家认同和社会凝聚。

她在讲座结尾表示，社区赋权不是阶段性目标，而是国家持续战略的一部分，社区部将继续通过明确计划和有效合作推进全民参与与社会包容发展。

此外，谢赫穆罕默德还在会议期间会见了“阿拉伯阅读挑战赛”阿联酋赛区获奖者谢赫赛义德·本·哈马丹·阿勒纳哈扬与雷姆·阿迪勒·艾哈迈德·扎鲁尼，并向他们致以祝贺。他强调，阅读是培育有识之才的基础，阿联酋青年在知识和创新领域同样展现卓越才华。

他指出，这些榜样彰显了新一代信仰知识、立志卓越的精神风貌，阅读投资就是国家未来的投资。