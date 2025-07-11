联合国拨款500万美元支持苏丹抗击霍乱疫情

阿通社纽约2025年7月11日电 联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思11日宣布，从联合国紧急援助基金中拨款500万美元，用于支持苏丹应对霍乱疫情的紧急行动。

格里菲思在声明中表示，新增资金将用于加强联合国在卫生、水资源、环境卫生及清洁方面的核心干预措施，以遏制霍乱传播。他强调，目前疫情防控仍面临严重挑战，急需更多资源支持。人道主义合作伙伴需筹集5,000万美元，确保应对机制延续至2025年底。

他指出，霍乱疫情加剧的主要原因包括冲突持续、大规模人口流离失所以及公共卫生和供水系统的崩溃。

据苏丹卫生部门统计，自2023年7月以来，全国18个州中已有17个报告霍乱疑似病例超过84,000例，死亡超过2,100例。今年前七个月内就报告了超过33,000例新发病例。

联合国人道事务协调厅（OCHA）警告称，当前疫情通报不足，或掩盖实际感染规模。据估算，苏丹约有3,350万人面临霍乱威胁，其中包括570万名5岁以下儿童。

根据OCHA通报，喀土穆、杰济拉、加达里夫和白尼罗四州占据全部通报病例的七成以上。仅喀土穆一地疑似病例就超过23,400例。疫情也正在向达尔富尔地区蔓延，并被报告已越过边境传播至乍得和南苏丹。

OCHA表示，当前正值苏丹雨季，预计将持续至10月。暴雨有可能进一步污染水源，增加感染风险，从而使疫情恶化。该机构呼吁国际社会与各方捐助方立即加大支持力度，防止疫情蔓延，并挽救更多生命。