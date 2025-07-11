今年中国夏粮实现稳产丰收

阿通社北京2025年7月11日电 据新华社报道，中国国家统计局10日发布数据显示，2025年全国夏粮播种面积基本稳定，单产持平，夏粮总产量14973.8万吨（2994.8亿斤），其中小麦产量13816.0万吨（2763.2亿斤），全国夏粮实现稳产丰收。

统计数据显示，今年全国夏粮总产量比上年减少3.1亿斤，下降0.1%；全国夏粮播种面积3.99亿亩，比上年减少52.0万亩，下降0.1%，保持基本稳定；全国夏粮单产375.6公斤/亩，比上年增加0.1公斤/亩，基本持平。

分地区看，主产区中山东、河北、四川分别增产4.1亿斤、3.6亿斤和2.2亿斤，河南、陕西受旱情影响分别减产7.1亿斤和2.9亿斤，新疆受种植结构调整影响减产4.0亿斤。国家统计局农村司副司长魏锋华说，今年全国夏粮虽略有减产，但减产幅度很小，总体保持稳定。

魏锋华介绍，今年，河南、陕西等主产区发生了较重旱情，对夏粮生产造成不利影响。受旱地区积极引水调水，全力抗旱浇麦，大部农田实现了有效灌溉，有力减轻了旱情影响，特别是近年来高标准农田建设在抗旱减灾中发挥了重要作用。此外，其他灾害偏轻发生、深入推进大面积单产提升行动等，也是今年夏粮单产在受旱情影响下能够持平的主要原因。

“2025年中国夏粮实现稳产丰收，为稳定全年粮食生产奠定了坚实基础，为应对复杂严峻国际形势、推动经济持续回升向好提供了有力支撑。”魏锋华说。