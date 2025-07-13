特立尼达和多巴哥警官赞赏迪拜警察前瞻战略与创新文化

阿通社迪拜2025年7月13日电 特立尼达和多巴哥共和国东部地区警察指挥官维卡什·拉姆基森近日高度评价迪拜警察总署的安全体系及其前瞻性战略，称其为以人为本、鼓励创新的典范。

据介绍，拉姆基森参加了由迪拜警察总署与罗切斯特理工学院合作举办的“警务创新与国际领导力专业文凭课程（PIL）”，并表示该课程内容丰富、理念先进，对其产生了深远启发。

拥有逾25年警务经验并负责辖区四个警察分局的拉姆基森指出，迪拜警察体现出高度的纪律文化与适应能力，尤其重视人力资源投入，为每位成员提供成长与发展的平台，打造出高度协同的团队体系。

他还对迪拜警察积极推动的社区与体育类项目给予高度评价，特别提及“阿联酋战术小组挑战赛”等国际赛事，不仅增强组织归属感，也有助于加强国际合作与知识交流。

拉姆基森感谢迪拜警察在此次培训项目中的专业组织与创新设计，并呼吁全球执法人员积极参与类似项目，以拓展思维视野、强化创新能力，助力国际警务领导力建设。

