迪拜警方逮捕三名比利时籍国际通缉犯并移交

阿通社迪拜2025年7月13日电 迪拜警察总局13日发布消息称，已成功逮捕三名比利时籍国际通缉犯，并依法将其引渡给比利时当局。三人涉嫌参与组织性跨国犯罪，被列入国际刑警组织红色通缉名单以及欧洲刑警组织通缉名单。

据介绍，三名嫌疑人分别为马蒂亚斯·阿基亚泽利、乔治·法埃斯和奥斯曼·布鲁蒂，均因涉嫌组织并参与严重犯罪活动而被比利时当局通缉，包括组建有组织犯罪集团、贩卖毒品与精神活性物质、暴力抢劫及人口贩运等罪行。

迪拜警方表示，在接到比利时方面通过阿联酋司法部国际合作司发出的国际通缉令后，立即会同内政部展开侦查。通过刑侦与调查总局下属行动小组的密切配合，迅速掌握目标行踪并将其依法拘捕，随后完成相关司法程序并完成移交。

警方指出，此次行动体现出迪拜警察在打击跨国有组织犯罪方面的坚定立场与高效执行力。迪拜警方高度重视与全球执法机构的合作，致力于构建以共享经验与信息为基础的全球安全体系，坚决打击各种形式的跨境犯罪活动。