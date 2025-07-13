第57届国际化学奥林匹克在迪拜圆满落幕 创历届最大规模

阿通社迪拜2025年7月13日电 阿联酋教育部于13日在迪拜成功举办第57届国际化学奥林匹克闭幕式。作为自1968年创办以来规模最大的一届赛事，本届活动吸引了来自90多个国家的360余名中学生参赛，创下历届参赛纪录。

本届奥林匹克由教育部携手多方合作伙伴共同承办，赛事组织水平、基础设施配套和参与体验均达到国际先进标准。得益于高效统筹与技术保障，参赛学生在统一时间内完成理论与实验考试，确保了比赛的公平性与专业性。赛事在参赛人数、内容质量及组织方式方面取得多项突破，获得国际代表团一致好评。

教育部长萨拉·宾特·优素福·阿米里阁下在闭幕式上表示，获奖学生所取得的优异成绩充分体现了他们在化学领域的扎实基础和创新能力。她高度评价筹备团队和合作方的通力协作，并指出赛事体现了阿联酋推动知识型社会建设、赋能未来人才的坚定承诺。

教育部副部长穆罕默德·卡西姆阁下表示，阿联酋作为全球教育与科研中心之一，此次成功承办国际学术赛事，是国家教育体系不断深化改革与投入的成果。赛事的高规格组织及多元文化交流平台为全球青年搭建了广阔的学习与合作桥梁。

据介绍，本届赛事包括理论和实验两项考试，由来自12国的23名专家组成的科学委员会全程监督，120多名阿联酋大学科研人员和助理参与筹备，筹备时间超过1万小时，凸显其专业性与复杂度。

阿联酋代表队由4名学生组成，均通过国内多轮选拔脱颖而出，并接受了包括俄罗斯“天狼星”中心与阿联酋大学在内的密集培训课程，显示出国家在培养高水平科技人才方面的战略布局。

赛事为期10天，除学术竞赛外，还安排了丰富的文化交流和娱乐活动，促进各国学生间的知识互鉴与友谊建立。

在闭幕式上，中国学生项铎荣获第一名，捷克学生瓦茨拉夫·韦尔纳和中国学生宋睿博分别获得第二名和第三名。共有30名学生获得金牌，73人获银牌，107人获铜牌，另有30人获得荣誉证书。

仪式最后，教育部将赛事会旗交接给下一届主办国乌兹别克斯坦。据悉，近年来阿联酋先后成功举办2021年国际青少年科学奥林匹克与2023年国际生物奥林匹克，显示其承办大型国际教育赛事的强大能力与全球影响力。

