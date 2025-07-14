马克龙宣布提前三年实现国防预算640亿欧元目标

阿通社巴黎2025年7月13日电 法国总统埃马纽埃尔·马克龙13日晚宣布，将加快国防预算增长步伐，计划到2027年将国防预算提高至640亿欧元，较原定2030年目标提前三年实现。

据报道，马克龙在国庆节前夕向武装部队发表的传统讲话中作出上述表态。他在评估当前国际安全形势时表示，全球安全环境正在发生"根本性转变"，形势令人担忧。

据了解，此次预算增长将主要通过刺激国民经济而非举债方式实现。按照计划，2026年将增加35亿欧元，2027年再增加30亿欧元，这使得法国国防开支较2017年水平几乎翻倍。

马克龙表示，新增资源将主要用于弥补当前国防体系的不足，包括解决弹药短缺问题，发展智能化精确武器，加强无人机、太空防御和电子战等新兴领域能力建设，同时升级地面防空系统。

此前，马克龙还宣布已委托国防部长与欧洲伙伴就法国核威慑力量的未来作用启动战略对话，相关成果将于今年年底公布。