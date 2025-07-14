阿联酋携手世卫组织完成索科特拉妇幼营养不良评估首阶段

阿通社索科特拉岛2025年7月14日电 在阿联酋与世界卫生组织联合开展的妇女与儿童营养改善项目中，第一阶段的综合基础评估工作近日在也门索科特拉岛顺利完成。此次评估由阿联酋通过谢赫·哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬人道主义基金会与世卫组织合作开展，并得到也门公共卫生与人口部的协调支持。该项目于今年5月底启动，计划分四个阶段持续一年实施。

此次评估覆盖索科特拉岛29个分区内的38个区域，目标是通过长期持续干预，在两至五年内将因健康与营养问题导致的死亡率降低20%。数据显示，工作团队已完成对93%的目标医疗机构评估，远超预定目标，期间共收集4214户家庭数据，开展930余次医护人员访谈，并为儿童和母亲进行体格测量。

此外，评估阶段还包括12场针对不同人群的焦点讨论会、15次多部门深入访谈，涵盖当地政府、国际援助方和联合国机构代表，并进行了546次项目受益者回访，以收集反馈，持续优化服务质量。

接下来，项目团队将对所获数据进行科学审核与分析，编制关于索科特拉岛妇幼健康与营养现状的最终评估报告，并对当地医疗机构的服务能力和应急响应水平进行评估，为后续精准干预提供依据，确保应急行动契合实际需求和优先事项。

后续阶段，项目还将包括医用与非医用物资的采购与分发，开展健康宣传活动，旨在提升索科特拉岛居民的健康意识，并持续改善弱势群体的公共卫生指标，推动形成长效机制。