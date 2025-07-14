未来博物馆推出夏季活动套餐

阿通社迪拜2025年7月14日电 未来博物馆近日宣布推出丰富的夏季活动套餐，为游客提供与阿联酋宇航员面对面交流的独特机会，并首次开放博物馆标志性外立面照明系统的操作体验。

据介绍，这些活动是全新"夏季门票"计划的组成部分，持票者可在2025年9月30日前无限次参观博物馆所有展览和体验项目。该计划旨在通过沉浸式体验激发下一代创造者和思想家的灵感，让社区成员接触人类在创新、技术和设计领域的最新成就。

博物馆将在7月14日和21日举办"与宇航员共度一天"活动，公众可与阿联酋宇航员穆罕默德-阿尔穆拉及穆罕默德·本·拉希德太空中心的专家团队会面。该活动与阿联酋太空计划合作举办，为参与者提供直接对话机会，深入了解太空任务经历。

在独家互动体验中，未来博物馆首次向游客开放其以阿拉伯书法设计的动态外立面照明系统操作权限，让游客运用可持续技术记录专属时刻。体验还包括"幕后探秘"导览，深入了解驱动这座全球建筑地标的智能工程和运营系统。

此外，博物馆还将推出摄影导览、心理健康等主题活动。博物馆表示，未来几周将公布更多独家活动，包括诗歌小说朗读会以及最新奥迪智能汽车试驾体验。