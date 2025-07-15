迪拜家族企业中心与阿联酋迪拜国民银行签署合作备忘录

阿通社迪拜2025年7月15日电 迪拜商会旗下的迪拜家族企业中心今日与阿联酋迪拜国民银行签署谅解备忘录，旨在加强对迪拜家族企业的支持，并促进其长期可持续增长。

根据备忘录，迪拜家族企业中心将与阿联酋迪拜国民银行的私人银行服务部门合作，共同构建一个综合性框架。该框架将协助家族企业保护财富，并确保其文化遗产和价值观能够顺利传承至后代，其中包括家族企业治理和领导层继任规划等关键领域。

此外，迪拜家族企业中心还将为阿联酋迪拜国民银行的家族企业客户提供专业的治理咨询服务，内容涵盖家族章程的制定以及量身定制的行动计划，以保障管理权平稳代际交接。

根据备忘录规定，阿联酋迪拜国民银行将鼓励并支持其家族企业客户参与迪拜家族企业中心组织的领导力发展项目，旨在提升他们在治理、领导层继任规划及业务连续性等方面的知识与技能。

谅解备忘录同时明确，迪拜家族企业中心将为阿联酋迪拜国民银行的客户举办系列专题研讨会，探讨家族企业治理、领导层继任规划、家族办公室架构及其他相关议题的发展路径。同时，阿联酋迪拜国民银行的专家团队也将受邀参与迪拜家族企业中心的各项活动。

迪拜商会商业和机构服务副总裁哈立德·贾尔万表示，家族企业在经济发展进程中发挥着核心作用，其持续成功是实现可持续增长的基石。他指出，迪拜家族企业中心与阿联酋迪拜国民银行的此次合作，体现了双方共同致力于通过提供必要支持，确保家族企业长期繁荣并提升其本地及全球竞争力，从而促进家族企业代际发展的承诺。他强调，银行将致力于支持家族企业采纳治理和领导层继任规划领域的最佳实践，并发展后代技能，从而增强其适应经济变化的弹性和能力。同时，银行将致力于发展新的战略伙伴关系，提供综合解决方案以支持这些企业的连续性和扩张，发挥其在支持经济多元化和巩固迪拜作为全球商业中心地位方面的关键作用。

阿联酋迪拜国民银行集团私人银行服务负责人穆罕默德·巴斯塔基表示，此次新的合作关系，再次彰显了银行秉持迪拜经济议程，支持国家经济增长的坚定承诺。他补充说，阿联酋近期颁布的监管和立法调整，有助于提升家族企业对领导层继任阶段的准备度。但他同时指出，据估测，目前中东地区仅有20%的家族企业由第三代进行管理，这表明家族传承仍面临挑战。