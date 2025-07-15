迪拜机场启用自动驾驶车队 提升行李转运效率

阿通社迪拜2025年7月15日电 全球航空与旅行服务提供商德纳达公司15日宣布，已在迪拜世界中心-阿勒马克图姆国际机场正式部署一支自动驾驶电动拖车车队，用于机场机坪的行李转运工作。此举标志着新一代自动化技术在该机场地面服务领域的规模化应用。

据悉，这批自动驾驶拖车由TractEasy公司研发，目前已有六辆投入运营。与传统人工驾驶模式相比，自动驾驶拖车可沿预设路线，以最高每小时15公里的速度一次性牵引4个行李集装箱，有效提升了行李在航站楼与飞机之间的转运效率和安全性。

德纳达公司方面指出，随着自动化技术的引入，原行李拖车驾驶员将转岗从事更复杂的增值工作，有助于缩短航班周转时间。同时，自动驾驶可显著降低人为操作失误的风险，为机坪作业安全提供有力保障。

该项目总投资达600万迪拉姆（约合160万美元），目前处于有条件自动驾驶（L3级）阶段。根据计划，该系统将于2026年初升级至高度自动驾驶（L4级），在机场等特定封闭环境中实现无人干预的全自动运行。

此项部署是德纳达公司、TractEasy公司、迪拜机场公司以及阿联酋民航总局历时一年多合作的成果。各方共同为机场空侧环境下的自动驾驶运营制定了新的监管框架，为该技术在全球范围内的应用和推广提供了参考。

德纳达公司阿联酋机场运营部高级副总裁贾法尔·达乌德表示，此次部署将自动驾驶技术从试验阶段推向了常态化运营。在全球旅行持续复苏的背景下，自动化是打造更智能、更安全基础设施的关键。