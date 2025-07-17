阿联酋总统访问阿尔巴尼亚 双方商讨加强各领域合作

阿通社地拉那2025年7月16日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下16日在地拉那与阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马举行会晤，双方就发展双边关系和在经济、贸易、可再生能源、粮食安全、技术等重点领域扩大合作进行了深入讨论，以促进两国共同利益，造福两国人民。

这是阿联酋总统对阿尔巴尼亚进行工作访问期间在总理府举行的会晤。拉马总理在会晤开始时对阿联酋总统及其代表团的访问表示欢迎，期待此访能够推动两国关系向更广阔的合作前景发展，支持两国发展并满足未来期望。

双方还就共同关注的地区和国际问题交换了意见，强调加强国际合作、通过对话和外交途径解决冲突的重要性，以维护地区和国际安全稳定。

阿联酋总统表示，阿联酋重视加强与巴尔干地区国家特别是阿尔巴尼亚的关系，强调阿联酋在建设基于合作和共同利益的发展伙伴关系方面的坚定方针，并支持一切有助于该地区和平稳定的努力，以实现各国人民的发展繁荣，为所有人建设更加繁荣的未来。

双方确认将继续推动双边关系发展，扩大两国经济、投资和发展合作领域，造福两国友好人民。

会晤中，拉马总理向阿联酋总统授予阿尔巴尼亚最高荣誉勋章"Benemerenti"勋章，以表彰其在促进双边关系各层面发展方面的努力。拉马总理赞赏阿联酋总统致力于发展阿联酋-阿尔巴尼亚关系，表示授予勋章体现了阿尔巴尼亚对其的高度赞赏。

参加会晤的阿联酋代表团包括副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫努恩·阿勒纳哈扬阁下、国家安全委员会最高委员会秘书长阿里·本·哈马德·沙姆西阁下、工业和先进技术部长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士阁下等官员。

阿联酋总统当天早些时候抵达阿尔巴尼亚首都地拉那，阿尔巴尼亚总理拉马及多名部长和高级官员在地拉那国际机场迎接。