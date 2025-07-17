阿联酋总统与塞尔维亚总统会谈 深化全面战略伙伴关系

阿通社贝尔格莱德2025年7月17日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下17日与塞尔维亚总统亚历山大·武契奇举行会谈，就投资、经济、贸易、技术、粮食安全、可再生能源等各领域合作进行深入讨论，旨在促进两国共同利益和发展优先事项。此次会谈在阿联酋与塞尔维亚全面战略伙伴关系和全面经济伙伴关系框架内举行。

武契奇总统对谢赫穆罕默德总统的工作访问表示欢迎，强调此访体现了两国推进全方位伙伴关系的共同意愿，以满足两国人民对发展繁荣的期望。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。谢赫穆罕默德总统强调，阿联酋坚信合作的重要性，主张通过对话和外交途径解决分歧、处理危机。他表示，阿联酋致力于巩固巴尔干地区的和平稳定，重视与该地区所有国家建立发展伙伴关系，造福各国人民。

双方一致表示，将继续致力于发展阿联酋-塞尔维亚关系，构建可持续的经济发展伙伴关系，为两国及其人民带来增长繁荣，推动实现两国全面经济伙伴关系协议目标，并在地区和全球层面合作支持和平、稳定与发展。

陪同阿联酋总统访问的代表团包括总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫努恩·阿勒纳哈扬阁下、国家安全委员会最高委员会秘书长阿里·本·哈马德·沙姆西阁下、工业和先进技术部长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士阁下、国务部长谢赫·沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬阁下、总统战略研究和先进技术顾问费萨尔·阿卜杜勒-阿齐兹·巴纳伊阁下、总统战略事务办公室主席兼阿布扎比办公室主席艾哈迈德·穆巴拉克·马兹鲁伊博士阁下、外交部政治事务助理部长拉娜·扎基·努赛贝阁下、阿布扎比行政事务管理局主席哈勒敦·哈利法·穆巴拉克阁下等高级官员。

访问结束后，谢赫穆罕默德总统离开贝尔格莱德，武契奇总统和多名高级官员在机场为其送行。