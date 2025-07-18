阿联酋总统与匈牙利总理会谈 深化多领域合作

阿通社布达佩斯2025年7月17日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下17日与匈牙利总理欧尔班·维克托举行会谈，探讨双边关系及在多个领域深化合作的途径，特别是在经济、贸易、投资、技术、基础设施和可再生能源等关键领域的合作，以促进两国及其人民的共同发展与繁荣。此次会谈是在阿联酋总统对匈牙利进行正式访问期间举行的。

谢赫穆罕默德总统在位于总理府的会谈中表示，阿联酋致力于加强与匈牙利的合作与共同发展，支持两国可持续发展目标的实现，推动两国人民进一步繁荣。他强调，阿联酋始终秉持对外合作的方针，积极拓展与各国的伙伴关系，建立以合作与共同利益为基础的互利共赢模式。

欧尔班总理对谢赫穆罕默德总统的到访表示热烈欢迎，并指出此次访问将为不断发展的双边关系注入新的动力。他表示，两国在多个共同关心的领域持续拓展合作，前景广阔。

会谈期间，双方还就一系列地区和国际热点问题交换了意见，一致认为，应加强国际努力，促进地区与全球稳定与和平，并通过对话和外交途径妥善应对各种危机与冲突。

会谈后，欧尔班总理举行晚宴，款待谢赫穆罕默德总统及随行代表团。匈牙利多位高级官员出席。

当天，谢赫穆罕默德总统还在欧尔班总理陪同下参观了匈牙利历史悠久的议会大厦，了解该建筑独特的建筑风格，并听取了相关负责人对议会建筑结构和重要馆藏的介绍。