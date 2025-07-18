阿联酋就韩国洪灾表示慰问

阿通社阿布扎比2025年7月17日电 阿联酋17日向因暴雨引发洪灾而造成重大人员伤亡的韩国表示诚挚哀悼和坚定支持。

阿联酋外交部当天发表声明，对洪灾遇难者的家属、韩国政府以及韩国人民表示深切慰问。



