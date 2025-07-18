阿联酋纪念联邦誓约日一周年 回顾国家统一历程与发展成就

阿通社阿布扎比2025年7月18日电 在18日阿联酋迎来联邦誓约日一周年之际，全国回顾了通往国家统一的关键时刻，缅怀已故国父谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬及其兄弟——1971年历史性地宣布建立联邦的各酋长国统治者们所留下的不朽遗产。

这一天是阿联酋历史上最重要的日子之一，在这一天，《联邦宪法》正式签署，国家名称宣布，并为国家于12月2日的正式成立奠定了坚实基础。

联邦誓约日由阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下设立为国家纪念日，旨在重申对祖国的忠诚，并庆祝国家持续的发展。这一纪念日旨在增强国家认同，提升公众对国家统一进程和现代国家崛起之路的认知。

这一纪念日还凸显了建国先贤的远见卓识与奉献精神，其遗产继续引领阿联酋前行方向。

在担任国家总统后的首次全国讲话中，阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示：“今天，我们的国家已如谢赫扎耶德和建国者们所期望的那样，在世界国家中拥有重要地位，是一个强大而先进的国家。我们感谢真主赐予的一切恩典，并将在今后的道路上继续秉承他们的智慧和愿景，从他们的领导经验中汲取力量。我们的历史、国家认同和文化传承将始终是国家发展战略的重要组成部分。”

联邦誓约日也意在礼赞国家在建国与团结方面所取得的成就，这一进程是在复杂的地区局势中逐步完成的。已故谢赫·扎耶德领导国家建立阿拉伯世界第一个联邦国家，并开启了该地区规模最大的国家建设进程之一。

继谢赫扎耶德之后，已故谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（2004–2022年在位）领导了国家的赋权阶段，加强制度建设，推动教育发展，并提升公民在国家建设中的参与度。在他的领导下，阿联酋在经济、服务、人道主义、基础设施、可再生能源与太空探索等领域取得突破性发展，成为阿拉伯世界第二大经济体，并成为首个成功进入火星轨道的阿拉伯与穆斯林国家。

已故谢赫哈利法远见卓识的愿景体现在国家战略的制定中，包括“五十原则”、阿联酋2021愿景、阿联酋2021-2025年政府服务战略，以及阿联酋人工智能战略、2030年国家航天战略、 2050年气候中和倡议、未来展望平台和2050年能源战略。

自2022年起，在谢赫穆罕默德总统殿下的领导下，阿联酋在经济、社会、政治与发展等各领域不断取得新成就，并持续在区域及全球竞争力指数中排名前列。

经济多元化进程持续推进，旅游、贸易、金融服务、工业、房地产、电信和科技等领域取得显著增长。阿联酋中央银行预计2025年实际GDP增长率将达4.4%，主要受益于外国投资增加和非石油产业的强劲增长。

2025年第一季度，非石油外贸额达8350亿迪拉姆，出口额创下1773亿迪拉姆的季度新高。

过去五十年间，阿联酋经济实现跨越式发展，GDP从1975年的583亿迪拉姆跃升至2024年的17万亿迪拉姆；同期，外贸总额从115亿迪拉姆增长至5.23万亿迪拉姆。

今年1月，阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下宣布2025年为“社区年”，旨在加强代际纽带与社会凝聚力。联邦政府为社会发展拨款279亿迪拉姆，占2025年联邦预算总额的39%，彰显政府对公民福祉与文化传承的高度重视。

在国际事务中，阿联酋始终是促进和平与人道主义事业的重要伙伴。秉持宽容与共存的价值观，该国积极支持全球稳定与公正。自建国以来，阿联酋已向全球100多个国家提供3680亿迪拉姆的发展与人道援助，惠及逾10亿人。