迪拜将于2025年举办全球体育峰会

阿通社迪拜2025年7月19日电 在迪拜王储、副总理兼国防部长、迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的指示下，全球体育峰会将于2025年12月29日至30日在迪拜卓美亚古堡酒店举行。此举旨在巩固阿联酋作为全球体育决策中心的地位。

此次峰会由迪拜体育理事会负责监督，预计将吸引来自世界各地的顶级体育决策者、专家和国际明星参与，成为全球规模最大的体育领域盛会之一，为制定未来行业方向和交流成功经验提供重要平台。

峰会旨在加强体育作为可持续发展工具的作用，推动创新并赋能年轻一代。其核心议题将涵盖提升运动表现、人才发掘与培养、增强女性在体育领域的地位、机构治理以及国家干部的资格认证。

此外，峰会议程还将聚焦体育管理的未来趋势，如人工智能的应用、大数据分析和电子竞技的发展。峰会还将通过互动研讨会，探讨体育产业的经济效益、粉丝互动新模式以及体育在提升社区福祉和公共健康中的作用。

多位阿联酋体育界人士对此次峰会给予高度评价。亚洲及阿联酋击剑联合会主席谢赫·萨勒姆·本·苏尔坦·卡西米表示，举办此次峰会是阿联酋提升其国际体育舞台影响力的战略延伸。阿联酋运动员协会主席艾哈迈德·萨阿德·谢里夫博士指出，该峰会将成为一个发现人才、塑造冠军的全球性对话平台。迪拜马拉松总协调员艾哈迈德·卡马利顾问则认为，峰会的举办正值阿联酋国际体育赛事组织能力显著提升之际，反映了国家领导层对体育发展的高度重视。