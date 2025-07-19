阿联酋在智慧与可持续城市建设领域取得显著成就

阿通社阿布扎比2025年7月19日电 近年来，阿联酋凭借国家层面的数字化转型战略、前瞻性基础设施投资以及对可持续原则的坚定承诺，已跻身全球智慧城市建设的领先国家行列。

阿联酋的实践表明，智慧城市并非单一技术升级工程，而是融合科技与发展愿景的人本发展项目，致力于提升居民福祉与城市韧性。

施耐德电气能源管理部门全球执行副总裁弗雷德里克·古德梅尔表示，阿联酋已成为全球高效、灵活城市建设的典范，这得益于国家战略支持、数字基础设施的持续投资以及对“电力4.0”理念的早期采纳。

古德梅尔指出，面对未来电力需求上升与气候变化挑战，阿联酋积极推广微电网、物联网、人工智能与云计算等智能技术，通过楼宇管理系统和分布式能源网络优化能源效率。他强调，在部分试点项目中，能源消耗减少幅度高达50%，在大型园区中可减少29%，同时提升网络安全与预测性维护能力。

国际报告显示，阿联酋是全球在智慧城市领域投资最多的国家之一，重点聚焦人工智能、物联网、数据中心和现代通信网络等关键领域。2025年，阿联酋与沙特在智慧城市领域的总投资已达约1850亿迪拉姆。

“东方星球集团”总经理、阿拉伯世界智慧城市研究者尼达尔·阿布扎基指出，阿联酋在智慧城市设计与立法支持方面具备系统性优势，特别是在统一数字身份“UAE PASS”与国家门户平台“u.ae”等数字基础设施方面，为居民和企业提供完整的线上服务体验。

他指出，阿布扎比通过“Tamm”平台整合数百项政府服务，展示出高水平的数字化治理能力；迪拜则通过“DubaiNow”平台整合35个机构的250多项服务，持续推进全球最智慧城市建设目标。

在智慧基础设施方面，阿联酋将可持续发展理念转化为高效能的城市项目，强调资源利用效率与全球标准对接。与全球经验对比方面，阿布扎基认为，阿联酋在可持续城市规划方面优于纽约，在项目广度与影响力上优于阿姆斯特丹的循环经济与能源项目。

根据2025年国际管理发展学院发布的智慧城市指数，迪拜与阿布扎比在阿拉伯地区排名前列，迪拜跻身全球第四（由2024年的第12位跃升），阿布扎比则位列全球第五。