阿联酋将携国家展台亮相2025年土耳其国际防务展

阿通社阿布扎比2025年7月20日电 阿拉伯联合酋长国将以综合国家展台形式参加于2025年7月22日至27日在土耳其伊斯坦布尔举办的第十七届国际防务工业展（IDEF 2025）。

此次参展充分展现阿联酋构建先进自主国防工业体系的战略愿景，由具备专业能力和经验的工业赋能机构主导实施。

阿联酋国防赋能委员会“塔瓦尊”（Tawazun）将负责国家展台的整体组织工作。该委员会作为推动国家防务工业发展的关键机构，致力于支持本土企业拓展全球市场竞争力。

国家展台将汇聚多家阿联酋领先国防与高科技企业，包括EDGE集团、CARACAL公司、以及Capital Events公司，后者将在展会上介绍2027年“阿布扎比防务展（IDEX）”与“海防展（NAVDEX）”的筹备进展。

“塔瓦尊工业园”（TIP）也将以重要角色参展，展示其战略扩展计划，旨在构建先进高效的工业生态系统，吸引全球高端技术制造商落地投资，巩固阿联酋作为地区防务工业枢纽的地位。

塔瓦尊防务与安全工业事务主管马塔尔·阿里·鲁迈希阁下表示，参与IDEF 2025是阿联酋打造战略产业合作关系、拓展国际防务市场联系的重要延续。他强调，土耳其是阿联酋在防务创新与体系集成领域的重要合作伙伴。

他指出，得益于国家领导层的大力支持，塔瓦尊持续推进阿联酋本土防务工业建设，积极拓展国际合作网络，引进先进技术，赋能国家人才，提升行业整体竞争力。

此次参展亦是塔瓦尊委员会2025—2028战略规划的一部分，核心目标包括构建集成化工业赋能体系、推动技术前沿融合、吸引全球高端制造资源、深化国际协作，并服务于国家经济多元化与可持续发展愿景。

IDEF被公认为全球第四大防务展会，阿联酋通过参与此类国际性平台，彰显其在主权技术、创新防务与知识经济等领域的战略定位与全球影响力。