阿联酋启动第二届人工智能奖 聚焦数字化服务与创新

阿通社迪拜2025年7月20日电 阿联酋人工智能与数字交易理事会今日宣布启动第二届“阿联酋人工智能奖”，旨在激励各类机构提升人工智能应用能力，推动服务创新，强化国家数字化转型进程。

人工智能、数字经济与远程工作应用国务部长奥马尔·苏丹·奥拉玛阁下表示，阿联酋政府正全力落实国家领导人关于加强全球数字引领力的战略指示，通过构建以人工智能为支撑的高效服务体系，推动政府绩效提升和社会协同发展。

他指出，政府正持续完善人工智能应用框架，制定统一国家标准，推动各领域融合创新，为打造具有国际竞争力的数字生态体系奠定基础。

本届奖项共设五个类别，涵盖人工智能服务、研发成果、公私合作、个人领导力及科研贡献五大方向。评审标准包括创新性、伦理合规、技术成熟度、可拓展性及应用影响等维度。

其中，“人工智能驱动服务卓越奖”聚焦于利用人工智能提升服务效率与数据决策能力；“阿联酋本土解决方案奖”鼓励具备本地化特色的技术创新；“公私合作项目奖”表彰推动技术协同和社会价值提升的合作项目；“人工智能领军人物奖”面向推动机构改革与能力建设的政府人才；“科研贡献奖”则奖励对人工智能理论或实践发展作出重要贡献的研究成果。

首届“阿联酋人工智能奖”共收到225份提名，最终有12个项目入围。2024年阿联酋政府年度会议期间，副总统、总理兼迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆为外交部、高级技术研究委员会、阿布扎比出行局和迪拜环球港务集团等四家获奖机构颁奖。

据悉，有意参评的机构与个人可通过官方网站 https://ai.gov.ae/ar/aiaward/ 了解详情。