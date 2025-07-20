阿联酋启动首届国际卫生领袖计划

阿通社迪拜2025年7月20日电 阿联酋内阁事务部下属的政府知识交流办公室与卫生和预防部合作，启动了第一届“国际卫生领袖计划”。来自全球16个国家的代表参加了此次活动，旨在加强知识交流，并与世界各国政府分享最佳实践。

该计划旨在借鉴阿联酋在卫生领域的领先经验，建设和加强参与国卫生部门人员的领导力和管理能力。参与者将了解阿联酋在提供高质量、可持续的综合医疗服务方面的成功案例、先进技术和创新实践。

这一为期约800个培训小时的强化课程，包括对阿联酋国内领先医疗机构的17次实地考察，以及与各领域专家的直接会面。参与国包括来自非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和加勒比地区的埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、塞尔维亚和越南等16个国家。

负责知识交流的内阁事务助理部长阿卜杜拉·纳赛尔·卢塔表示，得益于其在准备度、创新和技术应用方面建立的先进模式，阿联酋在全球医疗保健领域的竞争力指数中稳居前列。他强调，阿联酋政府致力于通过此类知识交流项目，与世界各国分享其政府经验，以建立可持续的未来。

在该计划中，与会者深入了解了阿联酋卫生和预防部、阿布扎比卫生部、迪拜卫生局以及多家顶尖公立和私立医院在加强卫生系统韧性（尤其是在新冠疫情期间）方面的经验，并考察了未来战略规划和创新服务模式。