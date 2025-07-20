2025年上半年迪拜房地产市场再创新高

阿通社迪拜2025年7月20日电 2025年上半年，迪拜房地产市场延续增长态势，实现交易数量与价值双双提升，显示出房地产作为经济支柱产业的持续活力。

据迪拜土地与房产管理局发布的数据，今年上半年共录得125,538宗房地产交易，同比增长26%；总交易金额达4310亿迪拉姆，同比增长25%。

同期，房地产各类交易总量超过130万笔，投资者数量和投资额也实现显著增长，显示市场吸引力持续增强。

数据显示，房地产投资者总数达94,717人，同比增长26%，共完成逾11.8万笔投资，总额达3260亿迪拉姆，同比增长39%。其中，新投资者达59,075人，投资总额达1570亿迪拉姆，分别增长22%和40%。

本地居民占新投资者的45%，显示转租为买政策初见成效。本地产权体系的灵活性和激励机制助力投资信心提升。

女性投资者通过超过3.4万笔交易投资732亿迪拉姆，展现其在市场中的活跃表现。外籍投资者投资总额高达2283亿迪拉姆。

按交易数量统计，巴沙南四区、耶莱斯1区、萨法山谷5区等区域位居前列；按交易金额，迪拜码头、商业湾和哈利法塔区等高端地段表现突出。

分析指出，房地产市场表现稳健得益于政府持续优化的营商环境与激励政策，也是实现迪拜经济议程D33与房地产战略2033目标的重要支撑。