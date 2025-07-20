阿联酋数字退税系统2025上半年表现强劲

阿通社阿布扎比2025年7月20日电 阿联酋联邦税务局今日宣布，其为合法合规群体提供的增值税数字退税系统在2025年上半年继续保持强劲表现，运营精准高效。

数据显示，阿联酋公民新建住房增值税退税系统自启动至2025年6月底，累计批准的退税申请已达约3.8万份，总金额达32亿迪拉姆。与2024年6月底相比，获批申请数量在12个月内增长了22.74%，退税总额增长了25.72%。仅在2025年上半年，该系统就新批准了3097份申请，退税额达2.8477亿迪拉姆。

与此同时，游客增值税退税系统也实现显著扩张。截至2025年6月底，与该系统联网的零售商店数量已增至18,410家。今年上半年新增联网商家697家，同比增长超过29%。此外，用于游客离境时办理全自动退税的自助服务设备已增至96台。

联邦税务局局长哈立德·阿里·布斯塔尼表示，这些数据反映了阿联酋根据国家数字化转型战略，持续对数字系统进行优化升级的成果。他指出，“Maskan”智能应用程序等创新工具简化了公民住房退税流程，实现了100%无纸化数字操作。

布斯塔尼补充道，为进一步提升数字化服务，税务局于去年12月推出了全球首个针对游客在阿联酋逗留期间的电子商务购物增值税退税系统，以支持旅游业和电子商务的领先地位。他强调，税务局将继续推行数字化转型举措，以实现“零官僚主义”并保持高水平的客户满意度。