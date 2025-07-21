台风“韦帕”远离 香港取消所有热带气旋警告信号

阿通社香港2025年7月21日电 据新华社报道，随着台风“韦帕”远离，香港天文台在21日上午5时10分取消所有热带气旋警告信号。香港天气情况好转，各项交通服务逐渐恢复。

香港特区政府运输署表示，港珠澳大桥香港连接路于21日零时起，恢复开放给所有车辆行驶。

香港机场管理局表示，机场实施航班重新编配，由20日20时至21日6时，有120班抵港航班、114班离港航班，合共涉及约35000名旅客。机管局已派员检查3条跑道及所有停机坪设施，包括登机桥等，全部状态良好且正常运作。巴士服务已逐步恢复，的士供应充足。

香港天文台预料，“韦帕”的外围雨带，21日会继续为香港带来骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，海面仍有涌浪，提醒市民保持警惕，远离岸边，并停止水上活动。

香港特区政府表示，截至20日19时，特区政府民政事务总署在各区共开放34个临时庇护中心，共有277人入住。截至20日20时，特区政府1823电话中心及消防处分别收到286宗及425宗塌树报告，特区政府渠务署确认7宗水浸个案。特区政府没有收到山泥倾泻报告。

香港医院管理局表示，截至20日19时40分，33名市民在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

