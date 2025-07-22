第六届青少年综合格斗世锦赛在艾因开幕

阿通社艾因2025年7月22日电 在阿布扎比王储、执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的支持下，第六届青少年综合格斗世界锦标赛于21日在ADNEC中心拉开帷幕，赛事首次在艾因举行。

本届赛事吸引超过1000名来自60个国家的青年选手参赛，创历届参赛规模新高。赛事由国际综合格斗联合会主办，阿联酋柔术与综合格斗联合会协办，将持续至7月27日。

比赛首日竞争激烈，现场气氛热烈，吸引大批观众入场观赛，众多青少年新秀表现亮眼。

本届赛事首次设立10至11岁少年D组对抗赛，彰显阿联酋致力于拓展体育基础、培养后备人才的战略愿景。

国际综合格斗联合会主席凯瑞斯·布朗表示，阿联酋再次成功承办国际性体育赛事，为全球青年运动员提供交流与竞技平台。他指出，赛事不仅促进文化交流，也弘扬团结与友谊精神。

布朗表示，阿联酋在赛事承办方面已成为国际典范，其基础设施完善、组织能力强，在激励青少年追求体育梦想方面发挥了积极作用。

阿联酋柔术与综合格斗联合会综合格斗委员会主席穆罕默德·本·达尔穆贾·扎希里阁下在致辞中表示，感谢国家领导人对赛事的高度重视与支持，认为本届赛事在艾因举办充分体现国际社会对阿联酋赛事组织能力的信任。

他指出，设立少年D组项目体现出从小培育体育人才的战略视野，有助于培养具备国际参赛能力的青少年群体，为阿联酋体育发展储备后备力量。

美国国家队教练凯尔·威尔逊表示，美国派出约30名选手参赛，对赛事组织工作给予高度评价。