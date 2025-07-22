孟加拉国军机坠毁事故死亡人数升至27人

阿通社达卡2025年7月22日电 一名孟加拉国政府官员今日（周二）宣布，该国一架战斗机在首都达卡一所学校坠毁事故的死亡人数已上升至至少27人。

孟加拉国卫生和家庭福利部首席顾问特别助理赛义德·拉赫曼表示，遇难者包括25名儿童和1名飞行员。