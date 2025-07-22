中国渤海又一亿吨级油田投产

阿通社北京2025年7月22日电 据新华社报道，中国海油22日宣布，位于中国渤海的亿吨级油田——垦利10-2油田群开发项目（一期）顺利投产，标志着中国海上最大规模浅层岩性油田正式进入生产阶段。

垦利10-2油田位于渤海南部海域，区域平均水深约20米，探明地质储量超过1亿吨，是渤海湾盆地凹陷带浅层发现的首个亿吨级岩性油田。据了解，该油田分为一期、二期两个开发项目，此次投产的一期开发项目计划投产开发井79口，预计高峰日产油气当量约3000吨。

作为中国海上首次开发的枝蔓状稠油油藏，垦利10-2油田的储量分布具有“散、窄、薄、杂”的特点，开采难度大。

“‘枝蔓状+稠油热采’的储层类型和开发方式组合在国内外均属罕见，我们探索形成了一套复杂稠油油藏开发技术体系，能够清晰描绘出地下油藏的形态和分布，实现高温蒸汽精确注入地层驱动原油采出，为垦利10-2油田的高效开发提供了技术支撑。”中国海油天津分公司渤海石油研究院油藏总师蔡晖说。

面对储量分布零散、原油粘度跨度大等难题，项目采用“常规注水+蒸汽吞吐+蒸汽驱”的联合开发方式。中心处理平台配套设计常规冷采和稠油热采两套生产系统，集多功能于一体，搭载关键设备240余套，是目前渤海区域工艺流程最复杂的生产平台之一，也是渤海南部海域首座规模化稠油热采平台。

为加快储量向产量的转化速度，中国海油钻完井工程技术取得多项关键突破，首次大规模推广应用自主研发的高温电潜泵注采一体化技术，改变了传统作业模式，大幅提高生产效率。

中国海油副总经理阎洪涛表示：“垦利10-2油田群开发项目（一期）的成功投产，标志着中国海上复杂稠油油藏开发迈入新阶段，将有力推动中国海油渤海油田年内实现4000万吨总产量目标。”