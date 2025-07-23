NMDC能源上半年净利润增长16%

阿通社阿布扎比2025年7月23日电 NMDC能源公司23日公布2025年上半年财务业绩。数据显示，公司实现稳健增长，持续提升运营能力，扩大地区布局并多元化收入来源。

上半年，公司收入同比增长41%，达82亿迪拉姆，净利润同比增长16%，达5.83亿迪拉姆。第二季度，公司收入同比增长21%，达44亿迪拉姆，净利润同比增长12%，达3.66亿迪拉姆，主要得益于工程承包及制造业务的持续增长。

2025年上半年，公司新签合同总额达139亿迪拉姆，在建项目金额达499亿迪拉姆。至第二季度末，待授标项目总额增至660亿迪拉姆。

公司位于沙特阿拉伯拉斯海尔的制造中心于本季度全面投产，厂区面积40万平方米，进一步提升公司在海上工程及EPC项目执行中的能力，助力未来发展。

公司董事会主席穆罕默德·哈马德·穆赫里表示，业绩展现公司在推动地区工业发展方面的重要作用。公司将继续推进以未来导向和可持续增长为核心的发展战略，提升核心能力，开拓新兴机遇。

首席执行官艾哈迈德·萨利姆·扎希里表示，公司不断提升运营水平和项目执行能力，加强本地合作，扩大制造规模，并启用海湾地区最先进的制造基地之一，为复杂EPC项目提供有力支撑。

据悉，公司与沙特阿美公司延长了长期合作协议三年，并设有额外三年延长选项，进一步巩固其在沙特海上能源项目中的地位。

公司还荣获“本地增值卓越奖”半政府制造企业奖项，表彰其向阿联酋经济再投资170亿迪拉姆，用于支持中小企业、强化本地供应商体系及提升国家人力资源能力。