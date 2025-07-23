阿提哈德航空今年目标运送2150万乘客

阿通社阿布扎比2025年7月23日电 阿提哈德航空首席执行官安东瓦尔多·内维斯23日透露，公司制定了2025年运送约2150万名乘客的雄心计划，这一目标是2022年乘客数量的两倍多。

内维斯在接受阿联酋通讯社采访时表示，这一增长目标得到机队大规模扩张的有力支撑。公司计划年底前接收18架新飞机，目前已接收2架，预计未来几个月将从制造商处接收其余16架。他指出，公司今年上半年已运送超过1000万名乘客，正稳步迈向年底拥有115至120架飞机的目标。

在财务表现方面，内维斯回顾了阿提哈德航空的上升轨迹。公司2022年实现财务盈亏平衡，2023年利润率达到3%，去年提升至约6%。他预计今年利润率将达到7%至8%。内维斯表示，公司采取"每年逐步扩大利润率"的稳健策略，通过自有现金流为增长计划提供资金，确保财务表现的可持续性。

在接近100个全球目的地的航线网络建设方面，内维斯强调增长战略不仅包括增加新目的地，更注重提升现有市场的航班频次。公司已将前往法兰克福和巴塞罗那等目的地的航班增至每日两班，曼谷航线在高峰时段达到每日五班。据介绍，约三分之二的运力增长投向现有目的地，仅三分之一用于新目的地开发，体现了公司专注于巩固既有市场竞争地位的策略。

内维斯举例说，亚特兰大航线从最初的每周五班发展为每日航班，纽约航线在一年半内从每日一班增至每日两班，所有西方目的地现已实现每日航班服务。

展望2030年发展战略，内维斯表示，阿提哈德航空将重点加强四小时飞行圈内的航线布局，特别是印度、巴基斯坦和中东国家市场。公司目前每日运营四班航班前往科伦坡、利雅得、吉达、孟买、马斯喀特等主要目的地，在时间安排灵活性方面具备明显竞争优势。他透露，公司寻求在东南亚、欧洲和美国东海岸的所有目的地实现至少每日两班的服务频次。

在提升旅行体验方面，内维斯宣布公司本周将在汉堡接收首架A321 Long Range飞机。这是机队中首架配备可转换为全平躺床位的豪华头等舱座椅的窄体飞机，他称其为"全球窄体飞机最佳旅行体验"。

内维斯确认，扎耶德国际机场具备支撑公司增长的充足运力。阿提哈德航空目标是到2030年机队规模达到约200架飞机，年运送乘客3800万至3900万人次，这意味着未来五年内公司规模将再次翻番。

谈及阿布扎比发展环境，内维斯高度赞扬当地快速发展势头。他指出，阿布扎比已成为理想的生活和工作场所，人口年增长率达7%，超过全球平均水平5至6倍，有力推动了旅行和服务需求增长。首都举办的国际展览、会议以及旅游文化活动，成为促进往返阿布扎比旅行需求的重要因素。

内维斯表示："我们在短短两年半内将阿布扎比航空运力翻番，成为当地发展的主要贡献者，同时充分受益于政府在基础设施和旅游领域的投资。"

针对飞机交付挑战，内维斯解释说，阿提哈德航空预见到制造商新飞机交付可能出现延误，因此提前制定应对计划，加快引进租赁飞机并让7架A380客机重新投入服务。

他强调，公司目前在适应市场变化方面更加灵活，更有能力把握发展机遇，正朝着通过提供最高水平服务、灵活性和智能扩张成为旅客首选的愿景稳步前进。