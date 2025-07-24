沙迦房地产市场上半年交易额达270亿迪拉姆

阿通社沙迦2025年7月24日电 沙迦酋长国房地产市场2025年上半年表现强劲，交易总额达约270亿迪拉姆，较2024年同期的182亿迪拉姆增长48.1%。沙迦房地产登记局完成各类交易48059笔，较去年同期的46524笔增长3.3%。

这一亮眼表现充分体现了投资者对沙迦投资体系日益增强的信心。沙迦以其经济稳定和支持投资者的灵活立法而著称，多元化的投资者群体进一步提升了沙迦作为极具吸引力的房地产投资目的地形象，其房地产投资机会丰富多样，现代基础设施完备，能够满足全球各地投资者的需求和期望。

沙迦房地产登记局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德·沙姆西在接受阿联酋通讯社采访时表示，沙迦酋长国房地产市场2025年上半年的卓越表现反映了市场的活力和持续发展。市场指标显示，沙迦酋长国房地产交易创纪录，达270亿迪拉姆，与去年同期相比实现质的飞跃，各方面均呈现强劲显著增长。

沙姆西指出，这一大幅增长直接反映了沙迦酋长国房地产行业在本地和国际上享有的坚实信誉，以及沙迦酋长国最高委员会成员、沙迦酋长苏丹·本·穆罕默德·卡西米博士殿下的持续支持，沙迦王储、沙迦酋长代理、执行委员会主席苏丹·本·穆罕默德·本·苏丹·卡西米殿下的不懈关注，使沙迦在地区和国际房地产投资版图上占据重要地位。

沙姆西透露，仅销售交易就达15686笔，价值211亿迪拉姆，涉及214个区域，面积达9000万平方英尺，体现了沙迦酋长国内房地产投资的地域多样性。抵押交易增长至2582笔，价值近57亿迪拉姆，反映了房地产行业与沙迦酋长国金融机构之间的深度合作。

他强调，沙迦享有的全球吸引力在外国投资者日益增长的兴趣中得到明显体现，这些投资者代表109个不同国籍。他表示，沙迦正通过发展房地产体系、提高透明度和一体化标准继续推动这一增长，以服务于可持续房地产发展目标。

沙姆西阐述，2025年1月表现异常突出，在上半年各月中最为活跃。这一表现体现在房地产交易价值接近70亿迪拉姆，通过11116笔交易，房地产销售总面积达1040万平方英尺。

他将这一强劲活动归因于多个因素，其中最突出的是2025年沙迦房地产展览会"ACRES 2025"的举办，展会期间房地产交易价值达43亿迪拉姆。展览会为房地产公司和开发商提供了展示新项目和向多元化投资者和参观者群体推广最新房地产创新的广阔平台。

他表示，沙迦酋长国执行委员会的激励决策也有助于提升需求，特别是将开发商销售费用降至0.5%、阿联酋公民和海湾合作委员会国家公民降至1%、其他国籍降至2%的决定，刺激了销售活动，增加了这一杰出月份的房地产市场活跃度。

2025年上半年，沙迦酋长国各类销售交易（销售、受益销售和初步销售合同）总计15686笔，较2024年同期的10809笔增长45.1%。上半年销售交易总额达211亿迪拉姆，分布在214个区域，面积达9000万平方英尺。

就沙迦酋长国交易数量最高的区域而言，穆韦拉商业区以2898笔交易、35亿迪拉姆交易额居首，其次是布莱达区1593笔交易、13亿迪拉姆交易额，然后是马塔拉格区1387笔交易、约4.3亿迪拉姆交易额。

按2025年上半年销售交易中的房地产分类，住宅房地产占最高比例，为11459笔交易，占交易总数的74.6%，其次是工业房地产3195笔交易，占20.8%，商业房地产位居第三，为603笔交易，占4%，最后是农业房地产95笔交易，占0.6%。

上半年抵押交易数量达2582笔，总价值57亿迪拉姆，通过24个金融机构完成。就抵押交易数量最高的区域而言，"丘陵"区以194笔交易、3.392亿迪拉姆价值居首，其次是"穆韦拉商业区"167笔交易、7.073亿迪拉姆价值，然后是"乌姆法宁"区146笔交易、2.226亿迪拉姆价值，"萨杰阿工业区"71笔交易、2.048亿迪拉姆价值。

房地产项目统计显示，2025年上半年沙迦新登记8个房地产项目，其中包括穆韦拉商业区、塔伊区和塔伊西区的4个住宅综合体，以及4栋新建大厦，包括萨杰阿工业区的2栋工业分类大厦和布莱达区、绿洲区的2栋住宅-商业分类大厦。

投资者国籍方面，上半年共有109个国籍参与交易。阿联酋公民投资占现金交易总额约122亿迪拉姆，涉及14307处房产，占总额的45.2%。海湾地区投资额为13亿迪拉姆，涉及889处房产，占4.6%。阿拉伯公民投资增至54亿迪拉姆，涉及4057处房产，占20.1%。其他国家公民投资实现创纪录增长，总额约81亿迪拉姆，涉及3878处房产，占投资总额的30.1%。

沙迦酋长国其他国籍投资者数量显著增长，上半年达6662人，较去年同期增长39.4%，反映了对沙迦酋长国投资和置业兴趣的不断增长。同期其他国籍投资者交易的房产数量达7448处，较去年同期增长40.6%。投资者的强烈兴趣源于多个因素，其中最突出的是基础设施的稳固性、现有房地产产品的多样性，以及非阿联酋公民和海湾地区居民在沙迦酋长国置业的决策。

按交易房产数量计算，阿联酋投资者以14307处房产居首，其次是印度投资者1525处房产，叙利亚投资者969处房产，接下来是埃及投资者685处房产、约旦投资者678处房产，然后是伊拉克投资者576处房产。