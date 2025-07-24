多国谴责以色列议会涉西岸宣言 称其公然违背国际法

阿通社阿布扎比2025年7月24日电 阿拉伯联合酋长国、巴林王国、埃及、印度尼西亚、约旦、尼日利亚、巴勒斯坦国、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、阿拉伯国家联盟及伊斯兰合作组织24日发表联合声明，以最强烈的措辞谴责以色列议会日前批准一项旨在对被占领的西岸地区强加所谓“以色列主权”的宣言。

声明指出，以方的举动是对国际法的公然违背，严重侵犯了联合国安理会第242（1967）、338（1973）和2334（2016）号等多项相关决议。这些决议均确认，所有旨在使占领合法化的措施，包括定居点活动，都是无效的。

声明重申，以色列对被占领的巴勒斯坦领土不享有任何主权，其单边行动不产生任何法律效力，也无法改变包括东耶路撒冷在内的被占领巴勒斯坦领土的法律地位。声明强调，此类举措只会加剧因以色列对加沙地带的侵略而日益紧张的地区局势。

联合声明呼吁包括安理会在内的国际社会承担起法律和道义责任，立即采取行动，制止以色列旨在通过武力强加既成事实、破坏实现公正持久和平的机会并消除“两国方案”前景的非法政策。

各方在声明中重申对基于国际法理决议和“阿拉伯和平倡议”的“两国方案”的承诺，并致力于实现一个以1967年6月4日边界为基础、以东耶路撒冷为首都、独立拥有主权的巴勒斯坦国。

