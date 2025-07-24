阿布扎比港口集团在华首个国际办事处正式启用

阿通社阿布扎比2025年7月24日电 全球贸易、物流和工业领域的领先企业阿布扎比港口集团今日宣布，其在中国的首个国际办事处已正式启用，这是该集团全球扩张战略的一个重要里程碑。

新办事处设在中国首都北京，将负责领导和协调集团在中国乃至整个亚洲地区的商业和投资活动。

通过在北京设立办事处，集团能够与中国的政府主要利益相关方、战略合作伙伴、客户和投资者进行更紧密的接触。该办事处还将在推动集团在中国国内以及“一带一路”网络沿线的业务发展中发挥关键作用，包括连接亚洲、非洲和欧洲的海上航线，以及贯穿中国、中亚、中东和欧洲的多式联运陆路走廊。

同时，该集团旗下的物流部门诺亚通物流（Noatum Logistics）也将通过该办事处运营其新的京津冀地区商业分支，该地区是拥有超过1.1亿人口的核心国内市场。

阿布扎比港口集团董事总经理兼集团首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示：“作为全球最大的出口国和供应链发展的驱动力，中国正在积极重塑国际贸易。阿布扎比港口集团与中国在加强跨境一体化方面有着共同的愿景。通过新设立的北京办事处，我们将与中国合作伙伴紧密合作，支持关键贸易走廊的扩张，并提供尖端的航运、基础设施和物流解决方案。”

作为其中国增长战略的一部分，该集团计划扩大诺亚通物流在中国的本土服务能力，以提供全方位的端到端综合物流解决方案，满足中国快速增长的国内市场需求。据预测，到2030年，中国物流市场的年均复合增长率将达到4.6%，该集团旨在成为服务于中国关键产业领域的主要物流企业。