法国拟提升国际旅游收入至千亿欧元

阿通社巴黎2025年7月24日电 法国总理弗朗索瓦·巴鲁当天在安热市主持召开的部长级旅游委员会会议上宣布，到2030年，法国将力争将国际旅游收入提升至每年1000亿欧元，较2024年的710亿欧元增加290亿欧元。

尽管法国2024年接待了1亿名国际游客，居全球首位，但其旅游收入仅列世界第四，落后于西班牙等国家。西班牙当年接待游客人数少于法国，但旅游收入高达1260亿欧元。

专家指出，游客在法平均停留时间较短，是导致法国旅游收入不及预期的主要原因之一。根据欧盟委员会发布的数据，2023年法国旅游住宿总夜数为1.385亿夜，仅位列欧洲第三，低于西班牙的3.017亿夜和意大利的2.343亿夜。

法国旅游联盟主席多米尼克·马塞尔表示，法国旅游发展亟需从“量”的扩张转向“质”的提升。他强调，仅仅达到1亿游客人次的目标“意义有限”，关键在于提高人均旅游消费水平。他指出，现代旅游的衡量标准应是其带来的附加值，而非游客数量或住宿夜数。

巴鲁表示，政府将采纳旅游业界的建议，简化行政程序，改善基础设施。他强调，“由行业提出方案，政府通过行政令加以落实”。

会上宣布的主要措施还包括，为2026至2028年间季节性劳工推出专项住宿计划，以缓解旅游业人力资源问题。

法国旅游部长纳塔莉·德拉特指出，旅游业占法国国内生产总值的8%，相当于2000亿欧元，创造200万个本地岗位，是国家经济的重要支柱。为增强国际竞争力，法国将推动酒店设施现代化，优化服务、沟通以及文化和娱乐活动体验，以延长游客停留时间，提升人均消费水平。