阿治曼开展多项社区活动庆“社之年”

阿通社阿治曼2025年7月25日电 阿治曼酋长国推出多项具有社会影响力的社区项目和活动，广泛吸引各类群体参与，旨在弘扬团结、合作与奉献精神，呼应阿联酋“社区年”倡议。

其中，阿治曼政府年度夏季项目“我们的夏天·我们的幸福”于7月14日至8月14日举行，在阿治曼酋长国王储谢赫阿马尔·本·胡迈德·努艾米殿下的支持下实施。该项目面向全家各年龄段人群，设有多个夏令营中心，内容涵盖文化、科学、青少年发展等多个领域，致力于增强社会凝聚力，激发青少年潜能，丰富夏季生活。

今年活动在八个不同类型的夏令营中心开展，由经验丰富的本地青年事务专业人士管理，包括男童夏令营、女童夏令营、科学专业营、文化营、残障人士营和老年人营等。

活动主办方委员会主席艾哈迈德·拉伊西表示，项目旨在于青少年中弘扬良好传统和社会价值观，提升其知识水平与实践技能，并通过富有创意与启发性的活动激发潜力。

他指出，该计划还助力家庭更有效利用资源和时间，通过各类优质活动提升幸福指数，改善生活质量。

与此同时，阿治曼“信士之母协会”持续开展各类社区活动，关爱家庭与老年人，涵盖宗教节日庆典、社区聚会及家庭辅导等，吸引大批居民参与。

作为响应“社区年”的国家级倡议之一，阿治曼各类社区议事会日益活跃。由阿治曼公民事务办公室主导的15个社区议事会每年举办大量家庭及社会活动，未来计划增至23个，覆盖阿治曼、马斯福特、穆泽拉和曼纳马等地区。

社区议事会开展专注家庭与儿童事务的项目，为妇女提供职业培训、亲子教育、理财指导课程等，并实施青年志愿行动、环保与健康宣传活动，推动志愿服务文化在青年群体中扎根，近年来社区参与度持续提升。

此外，阿治曼政府积极推动环境与发展类项目，如谢赫·穆罕默德·本·拉希德街沿线新建的绿化与自行车道工程，总投资达1,600万迪拉姆，旨在便利居民接触绿色空间和多功能休闲健身场所，提升市民健康水平与生活品质。



