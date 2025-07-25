艾因市政府参加第21届利瓦椰枣节推广可持续农业

阿通社扎夫拉2025年7月26日电 艾因市政府参加在阿布扎比扎夫拉地区利瓦市举行的2025年第21届利瓦椰枣节。该活动由阿布扎比遗产管理局主办，将持续至27日，旨在支持农民并提升椰枣树及其产品在粮食安全和农业可持续发展中的重要地位。

艾因市政府绿洲和灌溉渠道主管穆巴拉克·哈亚布·阿尔卡特比表示，市政府今年参展体现了保护农业遗产和椰枣树相关传统文化的承诺。展区重点展示市政府在椰枣树保护、果实培育和绿地发展方面的农业环境倡议及创新服务。

阿尔卡特比介绍，市政府在本届椰枣节上展示椰枣树副产品回收利用项目。该项目将椰枣树叶片、树干、树枝等废料回收再利用，制作多种产品服务环境和社区，体现环境可持续发展和可再生农业资源利用理念。

展出的椰枣树副产品包括遮阳伞、垃圾篮、桌椅、围栏和各种造型模型等家具用品，椰枣树树干还被制作成种植花盆。该项目通过环境资源优化利用减少废物产生，避免焚烧椰枣树废料，降低热排放和垃圾运输成本，实现环境保护目标。

艾因市政府还展出纳加尔、哈拉斯、希希、布马安、哈尼齐、巴尔希、法尔德等优质椰枣品种，以及柠檬、芒果、香蕉等艾因绿洲时令水果产品。

此次参展符合阿布扎比政府支持农业发展、保护自然资源、弘扬环境遗产民族文化的政策导向。