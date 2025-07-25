联合国官员警告加沙饥荒危机恶化 呼吁立即停火拯救生命

阿通社纽约2025年7月26日电 联合国负责人道主义事务协调的副秘书长汤姆·弗莱彻25日警告，加沙地带居民正遭受持续饥饿威胁。他表示，联合国已制定拯救生命的紧急计划，并呼吁各方立即停火。

弗莱彻强调，实施停火或人道主义休战刻不容缓。他说，停火将有助于扩大人道主义援助规模，满足加沙居民基本生存需求。目前，当地救援工作面临严峻挑战。

这位联合国高级官员提出紧急解决方案，要求以色列当局作出承诺并予以实施。方案包括一项为期30天的联合国援助计划，该计划需要适当环境才能成功实施。

联合国儿童基金会中东和北非地区主任爱德华·贝格贝德表示，加沙儿童正面临饥饿死亡威胁。他指出，急性营养不良在当地儿童中蔓延速度远超援助物资到达速度。

数据显示，自今年4月以来，加沙因营养不良死亡的儿童人数从52人增至80人，不到三个月时间增幅达54%。贝格贝德确认，联合国儿童基金会及合作机构将继续为儿童提供检查和治疗服务。他强调，确保人道主义和商业物资持续供应、实现停火并释放人质至关重要。

联合国近东救济工程处最新报告显示，加沙市每5名儿童中就有1名营养不良，相关病例持续增加。

联合国近东救济工程处总干事菲利普·拉扎里尼用"行走的尸体"形容加沙居民的生存状态。他警告，儿童营养不良率持续上升正威胁当地适应机制，可能导致"静默饥荒"扩散。

拉扎里尼说，联合国救援队接收的儿童大多严重消瘦虚弱，若不及时救治将面临死亡风险。报告显示，已有超过100人因饥饿死亡，其中多数为儿童。

危机已波及加沙地带全体居民。许多父母因饥饿无力照顾子女，部分患者抵达诊所时已无食物和体力配合医疗建议。连联合国近东救济工程处工作人员和医护人员也因缺乏食物在执行人道主义任务时晕倒。

"当照护者无法获得足够食物时，整个人道主义救援体系就会崩溃。"拉扎里尼如是说。

拉扎里尼呼吁各方允许人道主义工作者不受限制地运送援助物资。他透露，约6000辆装载食品和医疗用品的卡车正在约旦和埃及等待获准进入加沙。

联合国副发言人法尔汉·哈克表示，联合国营养领域合作伙伴在7月前两周对汗尤尼斯省、代尔巴拉赫省和加沙省的5.6万名5岁以下儿童中的约5000人进行检查，发现他们均患有急性营养不良，发病率增幅令人担忧。

数据还显示，今年1月至6月，加沙因营养不良导致的死胎数量达220例。