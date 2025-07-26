阿联酋启动2025年“海外暑期研修计划”

阿通社阿布扎比2025年7月26日电 阿联酋教育部宣布启动2025年“海外暑期研修计划”，将于7月至8月期间选派270名中学生前往全球多所知名高校与科研机构开展交流与培训，旨在拓展学生国际视野，提升知识技能与创新能力。

入选学生来自公立学校10至11年级，系参与国家项目与特色竞赛的优秀代表。研修内容涵盖人工智能、领导力、创业等领域，培训地点包括新加坡、中国、日本、韩国、俄罗斯与马来西亚。

阿联酋教育部长萨拉·宾特·优素福·阿米里阁下表示，计划为学生提供国际一流教育体验，有助于提升其学术水平与个人能力，激发未来发展潜力。

本次研修由29名专业指导人员全程陪同提供支持，并首次安排有志青年（残障学生）赴日本与韩国参与交流，体现包容性教育理念。

据介绍，该计划系教育部人才战略重要组成部分，旨在通过国际交流平台构建青年知识网络，助力学生在教育与创新领域实现长期发展目标。