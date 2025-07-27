阿联酋空手道迈向国际舞台 打造全球枢纽地位

阿通社迪拜2025年7月28日电 阿联酋空手道运动近年来在各个层面持续取得成功，从基础建设发展到在区域、洲际和国际赛事中屡获佳绩，成为可持续体育发展的典范。同时，阿联酋官员在国际、亚洲、西亚和阿拉伯空手道联合会中担任重要职务，国内还成功举办了多项世界级赛事。

据悉，阿联酋空手道运动始于上世纪70年代。1990年成立了阿联酋柔道、跆拳道和空手道协会，1993年升格为联合会。随着柔道和跆拳道分别在2003年和2016年独立，该组织于2016年正式转为阿联酋空手道联合会。

联合会制定了在俱乐部、教育机构和警察部门推广空手道运动的全面战略，致力于培养技术和管理人才，扩大练习者基础并提升国家队技术水平。

在赛事组织方面，联合会每年举办俱乐部空手道联赛、国家元首杯、联合会杯等本土锦标赛，以及各年龄组个人和团体赛事，采用国际空手道联合会认可的电子裁判技术。

阿联酋已成为国际空手道重大赛事的首选举办地，包括亚洲锦标赛、世界锦标赛、空手道世界超级联赛、青年世界联赛等，确立了全球空手道中心的地位。

在运动成绩方面，阿联酋是亚洲空手道强国之一，运动员萨拉·阿勒阿米里2021年夺得该国历史上首枚女子个人61公斤级金牌，青年和少年组别也取得显著成就。

阿联酋和亚洲空手道联合会主席、国际空手道联合会副主席纳赛尔·阿卜杜勒拉扎克·拉祖基少将表示，联合会战略以科学为基础，旨在推广本土运动发展并加强国际影响力。联合会实施长期计划，扩大练习者基础，培养专业人才，确保成就的可持续性。

他指出，阿联酋成功举办国际重大赛事体现了国际组织对其组织能力的信任，阿联酋人才在国际组织中的重要职务体现了世界对阿联酋能力的认可。

阿联酋和亚洲联合会副主席拉希德·阿卜杜勒马吉德·阿勒阿里强调，联合会与各方合作取得的发展成果是机构化工作和有效伙伴关系的体现，通过为俱乐部提供技术支持和国际参赛机会来扩大运动员经验。

阿拉伯和阿联酋空手道联合会秘书长哈米德·沙姆斯·扎尔乌尼表示，支持运动员和俱乐部是联合会的优先任务，通过国内外训练营为国家队提供专业环境，助力运动员在国际赛场取得佳绩。