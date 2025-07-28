阿布扎比工商会会员数量增长4.9%

阿通社阿布扎比2025年7月28日电 最新数据显示，阿布扎比工商会会员数量在2025年上半年同比增长4.9%，会员总数超过15.8万，充分体现了阿布扎比商业环境在全球经济挑战下展现出的强劲实力和灵活韧性。

商会当日发布的统计数据显示，多个战略性行业实现强劲增长。其中，农业、林业和渔业部门表现最为亮眼，增长率达21%；艺术和娱乐部门紧随其后，增长13%；信息通信以及专业科技服务部门均实现10%的增长，反映出阿布扎比对创意、技术和专业服务需求的持续上升。

会员数量的显著增长表明阿布扎比正在向未来产业实现战略性转型。供水和废物管理部门增长9%，得益于环保意识不断提升和循环经济理念的广泛推广。房地产和行政服务部门均实现8%的增长，受益于房地产市场活跃和商业支持服务需求增加。

教育部门会员数量增长7%，体现了私立教育机构的蓬勃发展。运输仓储部门在供应链和物流业务扩张推动下实现6%的增长。采矿采石部门增长5%，批发零售贸易部门增长4%，显示消费市场表现稳定。

建筑业、制造业和金融服务业均保持3%的稳定增长态势，住宿餐饮业实现2%的增长，主要受季节性因素和消费模式变化影响。

阿布扎比工商会董事会副主席兼执行董事沙姆斯·扎希里阁下表示，这些积极指标清晰展现了私营部门在推动阿布扎比经济发展中的重要作用。农业、现代技术、艺术等部门会员数量的大幅增长充分体现了阿布扎比雄心勃勃的经济增长议程产生的广泛影响。阿布扎比工商会将继续发挥核心作用，通过激励创新、促进高影响力合作伙伴关系、充分利用经济机遇来保持这一良好发展势头。

扎希里进一步介绍，阿布扎比工商会按照清晰的路线图开展工作，专注于前瞻性应对挑战，推动高价值产业增长。通过提供智能化服务、鼓励具有影响力的合作伙伴关系、构建知识平台，帮助企业家实现可持续的自信扩张。

数据结果深刻反映了阿布扎比经济基础的多元化特点，展现出与知识、创新和可持续发展相关的新兴产业崛起势头，同时传统产业继续发挥重要贡献。阿布扎比工商会承诺将通过加速新兴领域发展、帮助私营部门适应全球经济变化来强化这种平衡发展格局，依托先进的服务基础设施和战略合作伙伴关系，积极响应未来发展阶段的各项期望。

