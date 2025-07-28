阿联酋财政部客户满意度达96.57% 数字化服务质量持续提升

阿通社迪拜2025年7月28日电 阿联酋财政部2025年上半年通过数字化咨询服务渠道和呼叫中心在提升客户满意度和服务质量方面取得显著成效。

财政部呼叫中心绩效数据显示，客户满意度大幅提升至96.57%，首次呼叫解决率达到97.30%。这充分体现了财政部在提升服务质量和效率、优化政府服务体系绩效、通过创新解决方案和强化前瞻性数字服务来提升客户满意度方面的突出成就。

与去年同期相比，各项关键指标均实现显著改善并超越既定目标，包括客户请求处理速度、等待时间缩短、呼叫响应效率提升等。其中，服务质量绩效指标表现尤为突出，达到90.92%，不仅超过80%的设定目标，也明显优于去年上半年88%的水平，充分展现了技术团队的专业能力和中心工作方法的持续优化。

财政部副部长尤尼斯·哈吉·胡里表示，2025年上半年呼叫中心的优异表现充分体现了财政部致力于提升客户体验的坚定承诺。财政部通过简化办事流程、消除官僚主义、提升服务水平、完善数字化服务渠道等举措，为客户提供满足期望的创新服务。这些努力有力支持了"阿联酋政府未来服务承诺"倡议目标，特别是在数字服务优先、提供流畅前瞻性优质体验方面取得重要进展。

胡里指出，呼叫中心已成为财政部实现客户满意目标的重要支柱，通过快速响应机制和对客户咨询意见的有效互动，提供多元化沟通渠道，便捷高效地满足客户各类需求。

他进一步介绍，这些积极成果得益于专业人才队伍建设和先进技术基础设施支撑，有效提升了运营效率并提供了创新解决方案。人工智能技术和先进数据分析应用实现了客户需求的前瞻性满足，提供了卓越的服务水平。财政部将继续完善沟通渠道，扩大数字服务覆盖范围，持续提升客户体验，努力达到机构卓越的最高标准。

财政部客户服务渠道和呼叫中心2025年上半年取得的突出成果包括：90.8%的呼叫在20秒内得到响应，较之前87.6%的水平有显著提升，超过80%的设定目标。上半年共处理客户请求28315件。

与此同时，未接听呼叫比例降至1.48%，远超预期效果，不仅优于5%的设定目标，也较去年同期2%的水平有所改善。来电平均通话时长为4分41秒，低于5分钟的目标要求。客户等待时长实现"零等待"，即时响应无需等待，远超15秒的目标标准，充分体现了呼叫中心提供快速高效服务、满足客户期望的坚定承诺。