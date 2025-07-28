迪拜航空工业与联合航空签约 采购10架波音737-9客机

阿通社迪拜2025年7月28日电 迪拜航空工业公司当日宣布与联合航空公司签署采购协议，将购买10架波音737-9新型客机，并签订这批飞机的长期租赁合同。根据协议，这些飞机将于2025年8月至2026年2月期间陆续交付。

迪拜航空工业公司首席执行官费鲁兹·塔拉波尔表示，此次10架波音737-9飞机的销售回租协议签署，是继公司近期收购租赁给联合航空的空客A321neo飞机之后的又一重要举措。他表示期待在未来几年内继续深化双方合作伙伴关系。

波音737-9是737 MAX系列的新一代机型，专为提供更高运营效率和优化环保性能而设计。与被替代的前代机型相比，该系列飞机在燃油消耗和排放方面可降低高达20%，展现出卓越的节能环保优势。

据介绍，迪拜航空工业公司目前拥有并管理着750架飞机的庞大机队，其中包括225架波音飞机。公司计划持续扩大机队规模，以满足航空市场日益增长的需求。



