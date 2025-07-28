阿联酋2025年夏季活动丰富多彩 全民共享文体盛宴

阿通社阿布扎比2025年7月29日电 阿联酋各酋长国在2025年夏季迎来了丰富多彩的活动季，各政府部门和社会机构组织了大量活动和项目，旨在充分利用暑假时间发展技能，倡导健康生活方式，为社会各界人士提供多样化的娱乐和文化选择。

在首都阿布扎比，由阿布扎比体育委员会与ADNOC公司合作举办的"阿布扎比体育夏季"活动正式启动，在空调室内设施中为各种体育运动提供理想环境，同时举办社区公开比赛和锦标赛。全国其他地区也举办了类似的体育活动，其中最引人注目的是哈塔地区举办的社区公开体育日，吸引了各个年龄段的广泛参与。

在艾因市，第二届"艾因体育夏季"活动拉开帷幕，旨在促进社区健康，传播将体育锻炼作为生活方式的理念。

在社区倡议方面，阿联酋平衡发展委员会启动了"阿联酋村庄夏季"项目，面向偏远村庄和地区，为儿童和家庭组织教育和娱乐活动，促进当地发展和社区参与。

沙迦酋长国启动了由沙迦人道主义服务城举办的"2025年夏季大篷车"活动，包括专为儿童和青少年设计的教育、文化和艺术活动，以及融合有特殊需要人士的项目，为他们提供参与各种夏季活动的机会。

在富查伊拉，"我们的夏季艺术"项目正式启动，专注于培养儿童和青少年在艺术和创意领域的技能。阿治曼经济发展部门启动了"我们的夏季快乐2025"倡议，旨在为家庭和客户提供工作坊以及宣传和娱乐活动。

在教育方面，阿布扎比教育与知识部门为在校学生启动了专门的夏季项目，包括创新、人工智能和创业等领域的工作坊。联邦青年机构启动了"阿联酋夏季2025"项目，以提升青年技能和培养才能，此外还在全国各地的青年中心举办了多样化的项目。

阿联酋特奥会的"夏季激情"活动持续进行，为有特殊需要的人士提供体育和娱乐活动，促进他们融入社会。内政部通过儿童保护中心启动了"携手迈向安全夏季"宣传活动，国家急救服务启动了年度"安全夏季，保持准备"活动，宣传安全和急救知识。哈伊马角警察局启动了"无事故夏季"活动，重点提高司机对夏季交通安全的认识。

在旅游和娱乐领域，"迪拜夏日惊喜2025"继续以其多样化的优惠和家庭活动吸引游客，巩固了阿联酋作为全年杰出旅游目的地的地位。

这些全面的夏季项目体现了阿联酋在夏季投资能力建设、提升社会意识、为不同群体提供完整的娱乐和教育环境的承诺。

