阿联酋国家媒体办公室主席访问2025大阪世博会阿联酋国家馆

阿通社大阪2025年7月29日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德阁下于28日参观了2025年日本大阪世界博览会阿联酋馆。

在国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士阁下的陪同下，阿勒哈米德详细了解了阿联酋馆以“从大地到苍穹”为主题所展示的核心内容。展馆集中呈现了阿联酋在可持续发展、健康、科技及太空探索等领域的未来愿景与全球合作成果，介绍了国家发展成就，并突显了其通过科研创新及青年赋能，在推动人类共同进步中扮演的角色。

阿勒哈米德强调，阿联酋参加本届世博会，旨在通过展示其发展理念与在创新、可持续发展及人才培养方面的成功经验，履行加强国际合作的坚定承诺，并巩固其作为全球对话与共同进步桥梁的地位。

他高度评价了阿联酋馆的设计。该设计灵感源于棕榈树，象征着阿联酋深厚的文化传承与国家认同。他指出，正是凭借其出色的形象，展馆在开幕两个月内便吸引了超过一百万名访客。阿勒哈米德特别感谢了穆罕默德·本·扎耶德人道主义基金会主席谢赫玛丽亚姆·宾特·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对展馆设计的亲自指导和对各项细节的密切跟进。

阿勒哈米德表示，阿联酋参与大阪世博会，是其致力于构建可持续与繁荣未来的国家愿景的延续。他回顾了首都阿布扎比于1970年首次代表阿联酋参加大阪世博会的历史，并指出，阿联酋始终致力于通过深化全球伙伴关系、促进知识共享，在科技进步与环境保护间取得审慎平衡。

访问期间，阿勒哈米德还走访了沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、科威特和巴林等阿拉伯海湾国家展馆。他赞扬了这些展馆通过互动式体验所呈现的创新理念与发展成就，认为其充分展现了阿拉伯海湾国家在创新、可持续发展及文化等领域取得的进步。他表示，各具特色的阿拉伯海湾国家展馆有力地呈现了各国的民族特色，体现了阿拉伯海湾地区对全球性议题的积极参与，这一多元化的集体亮相对于提升该地区的国际正面形象至关重要。

此外，阿勒哈米德还参观了东道主日本的国家馆以及中国馆和巴西馆，了解了各国在创新与可持续发展领域的先进举措，并对本届世博会的组织工作和丰富的文化体验表示赞赏。