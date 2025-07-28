德国启动人道空运计划援助加沙

阿通社柏林2025年7月28日电 德国政府28日宣布，将与约旦联合启动一项人道主义空中桥梁计划，向加沙地带提供紧急援助。同时，德方也表示，可能采取进一步措施，以推动以色列改善该地区严峻的人道形势。

在当天举行的联邦安全内阁小组会议后，德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，德国将立即启动该空中桥梁计划，由国防部长鲍里斯·皮斯托留斯牵头协调。梅尔茨透露，法国和英国已表示愿意参与该行动，该计划将与两国密切协作开展。消息援引德国新闻社报道。

与此同时，梅尔茨指出，德国政府保留对以色列采取特定行动的权利，以增强对其施加人道压力。他表示，德国安全内阁已就可能选项进行了讨论，但尚未作出最终决定。“我们保留采取此类措施的权利。”他说。

梅尔茨还表示，德国的任何行动将以欧盟委员会建议形式提出，涉及武器出口的相关决策则属于联邦安全委员会的专属职权范畴。

据悉，德国外交部长约翰·法德福尔将于本周四前往该地区进行访问，法国和英国外长可能同行。德国政府将在此访结束后再决定是否采取下一步行动。