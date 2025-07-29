阿联酋重启对加沙空投援助行动

阿通社阿布扎比2025年7月29日电 阿联酋近日宣布，恢复对加沙地带开展人道主义和救援物资的空中投放行动。该行动系“勇敢骑士3”人道救援行动的一部分，并在“善意之鸟”框架下与约旦联合执行，旨在持续向加沙地带提供食品、医疗、饮用水等基本生活物资，缓解当地人道危机。

据阿联酋国防部联合行动司令部介绍，自今年2月29日“善意之鸟”启动以来，阿联酋与埃及空军联合实施了首轮空投任务，向加沙北部的贾巴利亚和贝特拉希亚地区空投约36吨食品和医疗物资。

“善意之鸟”一度因地区局势变化中断约九个月。经阿联酋多方外交协调，该行动现已恢复。根据官方数据，该行动自开展以来已累计向加沙地区运送3750吨物资，覆盖基本食品和紧急生活用品，有效支持当地受灾民众应对严峻局势。

目前，阿联酋通过空中、陆路及海上三条渠道向加沙地区提供援助。据联合国相关机构数据，阿联酋援助占当前国际援助加沙总量的44%。

在空投过程中，阿联酋使用配备全球卫星定位系统（GPS）引导技术的专用投送装置，确保物资精准投放至指定区域，提高援助效率。

“善意之鸟”是阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下指示下实施的“勇敢骑士3”行动的重要组成部分。自2023年11月5日启动以来，该行动已持续执行500天，累计提供超过6.5万吨救援物资，总价值逾12亿美元。

此外，阿联酋在行动框架内设立了两所野战医院，其中一所位于加沙地带，另一所为海上流动医院。同时建成6座海水淡化站，每日供应200万加仑净水，并设立21座流动面包房和50个免费配餐点，保障受灾民众基本生活需求。